Venemaa tennisisti alistanud ukrainlanna sai ebameeldiva üllatuse. „Spordimaailm promob endiselt mõrvarlikku riiki!“

Nimelt jagas teine suure slämmi turniir US Open oma sotsiaalmeedias fotot, mis teatas Kostjuki võidust. Küll aga lisati Timofejeva nime kõrvale Venemaa lipp, kuigi agressorriikide tennisistid osalevad turniiridel neutraalsete sportlastena.

„Nagu te juba teate, siis pärast suuremahulise invasiooni algust nägime kõvasti vaeva, et Venemaa ja Valgevene sportlased ei saaks võistelda. Nüüd lubatakse neil neutraalsetena seda siiski teha. Oleme korduvalt uurinud, mida neutraalse sportlase staatus tähendab, sest reaalsuses sellist asja ei eksisteeri,“ selgitas Kostjuk Twitteris, et tegelikult teab terve maailm, mis riikide sportlastega on tegu.