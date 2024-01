FOTOD | Delfi on 2024. ja 2025. aastal Rally Estonia nimisponsor. Vaata pressikonverentsi!

Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald: „Delfile ja meie kasutajatele on oluline alati olla seal, kus toimuvad eestlasetele olulised sündmused, kus on positiivne energia, kus on dünaamika ja põnevus. Sport ja ralli on kindlasti sellised märksõnad, mis kuuluvad Delfi DNA juurde ning meil on hea meel, et üheskoos Rally Estonia korraldajatega oleme astunud suure ja olulise sammu, et minna koos veelgi tugevamalt edasi. Me hindame Rally Estonia korraldajaid, kelle töö ning areng inspireerivad ja kelle jaoks innovatsioon on olnud väga oluline võtmetegur. Selles koostöös on suur äratundmisrõõm, sest ka meie, Delfi, oleme kogu aeg püüdnud samamoodi mõelda, kasvada ja olla kogu aeg oma kasutajate keskel. Delfi tahab olla Eesti parim rallispordi kajastaja ning läbi selle olla Rally Estoniale väärikas turundus- ja kommunikatsioonipartner. Lisaks on meil suur võimekus läbi Piletitasku tuua Rally Estoniat vaatama kõik tänased fännid ja ka need, kes pole varem sellest kogemusest osa saanud.“