INTERVJUU | Kihlveopettureid jahtiv Kalle Roos: mure suureneb, sest Eesti spordile panustatakse aastas juba 1,4 miljardit

Kas Eestis on tulemuste manipuleerimisega üleüldse mure?

Ma arvan, et on mure ja koos illegaalsete spordipanustamise lehtede kasvuga on see üha suurenev probleem. Spordikihlveoturgu monitooriv Sportradar ei saa kätte kõiki Aasia panustamistkontoreid, aga neil on ülevaade osast illegaalsest turust. Sportradari info põhjal 2021. aastal panustati Eesti spordile 1,1 miljardit eurot, 2022. aastal oli summa juba 1,4 miljardit. Ligi 99% sellest on pallisport, sest Eesti spordile saab panustada üsna vähestel aladel. Samal ajal on meie seadusandlus antud teemal üsna nõrk.