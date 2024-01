Tartus selgusid olümpiaalal ajaloo esimesed Eesti meistrid

Laupäeval toimunud kvalifikatsioonivoorust võttis osa 116 ronijat, neist 8 paremat meest ja 8 paremat naist pääsesid edasi pühapäeval toimunud finaalvooru. Esmalt võisteldi boulder ditsispliinis ning pärast puhkepausi said osalejad oma oskused proovile panna äsjavalminud Ronimistehase köieronimisseinal. Finalistide paremusjärjestus selgus nelja boulder- ja ühe raskusronimisraja tulemuste alusel. Eraldi rajad olid nii meestele kui naistele.

Arvestust peeti ka juunioride kategoorias (17-19aastased). Eraldi finaali neile ei korraldatud, kuid kvalifikatsioonide tulemuste alusel osutus parimaks juunioriks noormeeste kategoorias Rainer Randoja (Kivi Climbing) ning naiste kategoorias Jana Majak (Kivi Ronimisklubi).

Meeste arvestuses tuli Eesti meistriks sportronimises Aleksandr Shorikov, kes on ronimisega tegelenud 17 aastat ning olnud juba aastaid Eesti võistlustel kindlal esikohal. Shorikovi järel oli teine Keit Nurga (-54,9 punkti) ja kolmas Taras Kushnir (-85,9 punkti).

„Olen rahul oma tänase sooritusega. Ma treenin vaid boulderdamist ja see on minu peamine distsipliin. Tänane boulderingi etapp ei olnud minu jaoks raske. Raskusronimist ei ole ma oma 3-4 aastat roninud, nii et olen väga rahul kui kaugele jõudsin sel etapil,“ rääkis Shorikov pressiteate vahendusel.

Naiste konkurentsis võidutses Maria Magdalena Heiling, kes edestas Anu Harki 0,7 ja ronimisliidu presidenti Kristiina Tootsi 36,2 punktiga.

„Tänase võistluse puhul meeldis mulle kõige rohkem, et rajad olid tõeliselt head - tipptasemel. Kogu õhustik oli mõnus - nii isolatsioonis teiste finalistidega olles kui ka publiku ees ronides. Kogu võistlusformaat oli väga hea ja professionaalne,“ kommenteeris Heiling. Järgmised sammud ja eesmärgid on Heilingil süsteemsemalt treenida, et saavutada veel parem võistlusvorm. „Unistus on, et saaks Eesti eest ronida!“