Mitmete koondislaste otsused tegid Eestist lahkunud peatreeneri kurvaks. Kapten Kiviloo: ta oleks võinud ka ise noori rohkem utsitada

„Aga teha siis samm tagasi, võtta aeg maha... Ma ei saa öelda, et see tegi mind kurjaks või valmistas pettumust, pigem kurvaks, sest ma tõesti usun neisse ja olen kindel, et kui nad pingutavad spordi nimel, siis nad võivad veelgi enamat korda saata ja seda projekti edasi viia,“ lisas rahvusnaiskonna endine juhendaja.

Eesti koondise kapten Liis Kiviloo leidis, et teemal on ka teine külg. „Üle-eelmisel suvel aitas ta (Orefice) palju mängijaid välismaale ja tegeles sellega aktiivselt. Eelmise suve alguses ütles ta meile, et ta nii aktiivselt sellega enam ei tegele. Võib-olla on see pettumus kahepoolne. Minu vaatenurgast oleks ta võinud noori natuke rohkem utsitada,“ sõnas Kiviloo ERR-ile.