DELFI VIDEO | Kalev/Snabb on kaotanud 17 mängu järjest. Abitreener: nüüd on vaja võitma hakata

„Pead norus ei ole. Võib-olla mõnel nooremal mängijal on veel ebakindlus sees,“ ütles Kalev/Snabbi abitreener Karl Reismann videointervjuus. „17 kaotust... Otseselt meil keegi järge ei pea. Midagi väga hullu lahti ei ole. Põhihooaja viimasel kolmandikul on veel tähtsaid mänge ees, eriti Eesti tiimide vastu on nüüd vaja võitma hakata. Siis on meil võimalik natukenegi ülespoole tõusta.“