Artur Konontšuk lahkub Hispaania klubist. Treener: ta tahab rohkem mängida

„Arturi mänguaeg oli väike, tema karjäär on veel ees. Võib-olla vajanuks ta enne Hispaaniasse tulemist vahepealset astet. Ta ütles mulle, et tahab rohkem mängida, ja kui me ei lase tal minna, on ta ka edaspidi sama professionaalne kui seni. Aga ta eelistas lahkuda ja rohkem minuteid saada,“ vahendas portaal Granada Digital Pini pressikonverentsil öeldud sõnu.