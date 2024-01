Tuuli Tomingas sõitis viimase tiiruni esikümnes, aga ei tabanud siis ühtegi märki

„Ma olen biatlonis ilmselt kõike näinud ja väga sellised asjad ei üllata, aga ma ei uskunud, et näen, et Tuuli seda teeb,“ rääkis Tominga treener Indrek Tobreluts ERR-i otseülekandes hoolealuse viimasest tiirust. „Täna ei olnud sellised olud, et oleks midagi väga seganud. Sinnamaani oli kõik hästi ja mul pole praegu head selgitust. Tehniliselt oskab ta hästi lasta, pigem on psühholoogiliselt mingi teema.“