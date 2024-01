Siim-Sander Vene koduklubi lõpetas Hispaanias pika võidupõua

Tegemist oli n-ö kohustusliku võiduga, sest kui Burgos jahib tulevaks hooajaks pääset Hispaania kõrgliigasse, on Clavijo tabelis viimasel kohal.

Burgos on 13 võidu ja 5 kaotusega tabelis neljandal kohal, Clavijol on 3 võitu ja 15 kaotust. Eile 69:84 Alicantele kaotanud Jaan Puideti võistkond Valladolid on 11 võidu ja 7 kaotusega seitsmendal positsioonil. Puidet viskas 23 minutiga 2 punkti, võttis 3 lauapalli ja andis 5 söötu.