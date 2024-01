Kadrina Karud viskasid seitsmendat mängu järjest sada silma täis

Rapla Korvpallikoolile külla sõitnud Karud kaotasid avaveerandi 22:23, aga läksid seejärel oma teed. Poolajapausiks oli nad ees 55:35 ning mäng võideti skooriga 103:68. Sealjuures Kadrina meeskond on näidanud viimasel kahel kuul võimu, sest nad on visanud viimases seitsmes matšis keskmiselt 115 punkti ning punktisaldo on alati olnud kolmekohaline.