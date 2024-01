VIDEO | Rassistlikku sõimu saanud Milani väravavaht kõndis keset mängu platsilt minema

Sellal kui kohtunik Fabio Maresca peatas matši, kõndisid Milani mängijad riietusruumi ning teadustaja luges Udinese fännidele sõnad peale. „Ma ütlesin kohtunikele, et me ei saa niimoodi jalgpalli mängida. See pole esimene kord, kui midagi sellist juhtub. Peame ütlema, et see on vale. See on normaalne, kui fännid toetavad omasid ja vilistavad vastastele. Aga selline asi pole normaalne,“ lisas 28-aastane Prantsusmaa koondislane.