UFC keskkaalu tiitlivöö sai ääretult tasavägises matšis uue omaniku

Strickland kerkis tšempioniks mullu 10. septembril, kui ta ootamatult alistas Israel Adesanya. Du Pleissi ja Stricklandi kohtumise eel tekitas kõmu meestevaheline sõnelus, kus nad avalikult lubasid üksteist ringis maha tappa. Reaalsuses siiski nokaudini ei jõutud, sest äärmiselt tasavägise matši võitja selgus kohtunike otsusega. Seal jäi napilt peale de Pleiss (48:47, 47:48, 48:47), kes on nüüdsest esimene Lõuna-Aafrikast pärit UFC tšempion.

Sealjuures matši algust valitses Strickland, kelle löökiderahe all ei suutnud de Pleiss ise rünnakuid üles võtta. Kõik muutud neljandas raundis, kui lõunaaafriklane tegi mõned õnnestunud paremhaagid ning purjetas nende abil võidule. Tõsi, matš oli nii tasavägine, et ka Stricklandi võitjaks kuulutamine poleks kuskilt otsast vale olnud.

„Kes ütles, et ma pole viie raundi võitleja?“ vihjas de Pleiss Torontos toimunud matši järel kriitikutele, kelle meelest on sportlasel probleeme füüsilise vastupidavusega. „Kanada... ma kuradima armastan teid. Te võtsite mind vastu nagu pereliikme ning ma lubasin, et olen teie nimel nõus veritsema. Ma tegin seda ja olen seda valmis veel tegema.“