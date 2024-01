VIDEO | Uues klubis testimisel olev Oliver Jürgens sai sõprusmängus jala valgeks

Eelnevalt Itaalia klubide Verona Hellas, AS Roma, Milano Inter ja Torino noortesüsteemidesse kuulunud Jürgens lõi septembris käed Ungari klubiga Ujpest, ent seal sai 20-aastane mängija murule kuues mängus ja kokku 128 minutiks. Jaanuaris Türki treeninglaagrisse lennanud Ujpesti koosseisus Jürgensit polnud, sest eestlane on testimisel Slovakkias.

Dunajská Streda linna esindusklubi pole Slovakkia tšempioniks tulnud, aga 2019., 2021. ja 2023. aasta kevadel said meeskonna mängijad kaela hõbemedalid. Sealse meistriliiga tänavune hooaeg jätkub veebruari alguses, Dunajská Streda hoiab 18. vooru järel tosina meeskonna seas viiendat kohta.

Sealjuures on eestlastel on väike side DAC-iga juba olemas, sest nende farmklubi Šamorini ŠTK juhendaja on Vladimir Vassiljev.