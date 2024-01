Eesti aasta ujujateks valiti Eneli Jefimova ja Ralf Tribuntsov

EOK 100. juubeliaasta oli edukas ning meeldejääv Eesti ujumisele. Aasta lõpus toimunud EOK Spordiaasta Tähtede Galal pälvisid ujujad aasta parima tiitli lausa 5 kategoorias: aasta naissportlane ja aasta noorsportlane Eneli Jefimova , aasta naisparaujuja Susannah Kaul, aasta meesparaujuja Matz Topkin ja aasta treener Henry Hein . Eneli Jefimova tõi ajaloolise kuldmedali täiskasvanute lühiraja Euroopa meistrivõistlustelt, ujujad püstitasid mitmeid Eesti rekordeid, võisteldi edukalt nii kodus kui välismaal. Sportlaskarjäärile pani ilusa punkti andekas seliliujuja Armin Evert Lelle ning tagasi astus Eesti Ujumisliidu president Simon Renno, kes on panustanud Eesti ujumise arengusse enda hinge ja südame aastatel 2019-2023. Esmakordselt võõrustas Eesti Ujumisliit täiskasvanute Põhjamaade meistrivõistlusi.Nüüd, aga lähme selle kõige põnevama juurde, kes on 2023. aasta parimad?

Aasta parimad absoluut vanuseklassis on Kalevi Ujumiskooli esindavad ujujad Eneli Jefimova (treener Henry Hein) ja Ralf Tribuntsov (treenerid Dylan Carter ja Siiri Põlluveer). Eneli Jefimova jaoks oli 2023. aasta kindlasti üks meeldejäävamaid. Esmakordselt pälvis ta aasta parima naissportlase tiitli ning lisaks sellele kuulutati Eneli parimaks noorsportlaseks. Eneli pälvis juunioride Euroopa meistrivõistlustel kuldmedali nii 50 m kui 100 m rinnuliujumises. Lisaks kuldmedalitele riputati Eneli kaela ka hõbemedal 200 m rinnuliujumises. Edukas oli Eneli jaoks ka juunioride pikaraja MM, kus ta võitis kuldmedali 50 m rinnuliujumises, hõbemedali 100 m rinnuliujumises ning pronksmedali 200 m rinnuliujumises.

Kihlveo kaotanud Ralf Tribuntsov tegi märkimisväärse aasta enda sportlaskarjääris. Ei ole sugugi lihtne olles treener ise tipptasemel trenni teha. Ralf näitas, et suure tahtejõuga on kõik võimalik ning püstitas Eesti rekordi 50 m vabaujumises ning 50 m ja 100 m seliliujumises. Lisaks individuaalsetele rekorditele oli Ralf oluline lüli ka teateujumistes, kus meeskonnaga (Ralf Tribuntsov, Daniel Zaitsev, Kregor Zirk ja Alex Ahtiainen) purustati lühiraja Euroopa meistrivõistlustel 15 aastat püsinud Eesti rekord 4x50 m vabaujumises. See pole aga veel kõik - Rumeenis toimunud EMil püstitati Eesti rekord ka 4x50 m kombineeritud teateujumises koosseisus Ralf Tribuntsov, Eneli Jefimova, Daniel Zaitsev ja Aleksa Gold. Parimaks kohaks EMil oli Ralfi 50 m seliliujumise 7. koht.