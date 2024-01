Karol Mets ja St. Pauli alustasid uut aastat võidukalt ja tõusid Bundesliga 2-s tabeli tippu

30-aastane Mets aitas kaitses asju kontrolli all hoida ning tegi taas kaasa täismängu. Kaiserslautern tegi kümme pealelööki, aga raamide vahele läksid neist vaid kolm. St. Pauli 11-st sooritusest jõudsid raamide vahele üheksa. Mets on Bundesliga 2-s kuulunud käimasoleval hooajal põhikoosseisu 16-s mängus ning neis kõigis on ta kogu kohtumise kaasa teinud.