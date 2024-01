Saudi Araabia rahad jõudsid ka snuukrimaailma. Uuel turniiril võetakse kasutusele eriline kuul

Saudi Araabia snuukrivõistlus peetakse pealinnas Riyadhis 4. - 6. märtsini, kuhu pääsevad maailma edetabeli kaheksa parimat ning lisaks kaks sportlast kutsega. Praeguseks on kindel valitseva maailmameistri Luca Breceli, seitsmekordse ilmameistri Ronnie O’Sullivani ning 2019. aasta maailmameistri Judd Trumpi osalemine. Seitse ülejäänud võistlejat selguvad lähinädalate jooksul.

Saudid on turniiri suurejooneliselt ette võtnud ning muudavad veidi ka mängureegleid. Kui tavapäraselt on laual 22 kuuli (15 punast, lisaks üks kollane, roheline, pruun, sinine, roosa ja must kuul), siis uuel turniiril võetakse kasutusele ka kuldne kuul, mil väärtust 20 punkti.

Sky Sportsi teatel tohib kuldset kuuli lüüa siis, kui mängija on kõik teised pallid sisse löönud nii, et tal on käsil maksimaalne 147-punktiline seeria.

World Snooker Touri sarja esimees Steve Dawson sõnas, et „suur privileeg“ on korraldada snuukrivõistlust Saudi Araabias. „See on suur läbimurre, kui snuuker jõuab uude riiki. Näeme selles meie spordiala uue teekonna algust selles regioonis,“ vahendas BBC Dawsoni sõnu.

Ametliku nimega Riyadh Season World Masters of Snooker võistluse auhinnapott on koguni üks miljon USA dollarit.