Tubli sõit: Zahkna käis trahviringil, aga Eesti oli ikkagi kõrges mängus

„Täna oli isegi üllatavalt hea sõita, eriti just viimasel ringil,“ ütles Zahkna ERR-i ülekandes. „Mehed tulid selg ees vastu. Tavaliselt olen ise see, kes üle õla vaatab ja teisi mööda laseb.“

Viimane püstitiir läks Zahkna sõnul kiirustamise ja riskimise nahka. „Ebareaalne see püstitiir... tunnen ennast üldiselt üsna kindlalt, aga täna nägin, et on võimalus ja lasin kõik mättasse. Päris valus oli trahviringile minna. Hakkasin riske võtma, sest esimene püstitiir tuli hästi välja ja tundsin, et miks mitte uuesti teha.“