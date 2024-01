Eesti parim meesvehkleja seisis suvel surmaga silmitsi

Priinits rääkis toona Delfile, et tal tekkis kätele ja jalgadele allergiline reaktsioon. „Mul on ka varasemalt seda juhtunud, et teibiliim ja päike tekitavad allergilise reaktsiooni. Tekkis bakteriaalne infektsioon, mis tõstis palavikku,“ lausus Priinits.

Nüüdseks on Priinitsa tervis korras ja ta asub jahtima pääset Pariisi olümpiamängudele. „Vehklemises on olümpiale saamine väga keeruline, kuid ma teen kõik endast sõltuva, et sinna pääseda. Usun, et MK- ja GP-etappidel olen võimeline nelja parema hulka jõudma,“ analüüsis Priinits.