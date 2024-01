Eesti tulevikulootus jäi noorte olümpiamängudel napilt medalita

„Üks punkt jäi poodiumist puudu, tuleb sellega leppida. Teised olid paremad. Tase oli täna selline,“ ütles Vagul. Ta tõdes, et treeningutel tulid hüpped paremini välja – avapäeval kandus ta suisa 110 meetri kaugusele. „Täna olid väga rasked olud, tuul keerutas ja muudeti poomi. Oli keeruline, aga selle taha ei saa peituda,“ sõnas ta pettunult.

Olümpiakogemusega on Vagul väga rahul. Järgmisena ootab teda ees FIS karikasari ning 7. veebruaril juba juunioride MM Planicas. „Võtan noorte olümpialt kaasa positiivsed emotsioonid ja mega atmosfääri. Minujaoks oli täiesti uus asi, et kõik sportlased elavad ühes olümpiakülas. Hästi lahe! Sihin 2026. aasta Milano Cortina olümpiat, et minn akogemust koguma ja neli aastat hiljem võiks isegi tulemut teha,“ arvas ta.