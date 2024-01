Parim Eesti ekipaaž on Aluksne ralli avapäeva järel kolmas

Hooaja avakatse võidu võtsid Hyundai i20 VRT võistlusautol sõitvad Martynas Samsonas / Ervinas Snitkas, kelle edu korduvkatse võitnud Emils Blūms / Didzis Eglītis (Mitsubishi Lancer Evo IX) ees on laupäevase võistluspäeva eel 4,16 sekundit. Eesti meistrivõistluste arvestust juhtivate ja EMV5 klassi liidrite Blūms / Eglītis järel hoiavad teist kohta Patrick Enok / Silver Simm (Ford Fiesta Rally3). Parimate eestlastena Rally Aluksne absoluutarvestuse kolmandat ja EMV3 klassi esikohta hoidvate Enok / Simmi kaotus on absoluutliidritele 9,86 sekundit.