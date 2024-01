TIPPHETKED | Põnevusmäng: kolmeseid hästi tabanud Keila Coolbet sai võõrsil Rapla Avis Utilitase üle magusa võidu

„Jaanuar on meil väga tiheda graafikuga ning kõik mängud suure kaaluga,“ sõnas Keila peatreener Peep Pahv. „Kui soovime pääseda Eesti-Läti liiga veerandfinaali, on vaja lähirivaalid, nende hulgas ka Rapla, alistada. Kolmapäeval Poolas Zielona Goraga mängus saime oma kaitse pidama ning sama peame suutma ka Rapla vastu. Kui kaitse peab, on ka rünnakul lihtsam. Sellises mängus saavad otsustavaks mängijate võitluslikus ja tahe. Usun, et sellega on meil kõik korras.“