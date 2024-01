Nõmme Kaljuga liitub Šveitsi poolkaitsja

Dega ütles Kalju kodulehele: „Ma ei jõua ära oodata, et treeningutega liituda ja näidata, mida ma väärt olen. See on minu jaoks uus kogemus ja ma teen kõik endast oleneva, et kiiresti meeskonda integreeruda ja oma kvaliteediga abiks olla.“

Täna kirjutas Kanada väljaanne One Soccer, et Nõmme Kaljus mängiv Kanada ründaja Promise David on mitmete välisklubide huviorbiidis. Tema teenetest on teiste seas huvitatud ka Hispaania suurklubi Madridi Atletico, kes sooviks, et David mängiks vähemalt esimese aasta nende tütarklubis Ottawa Atleticos.