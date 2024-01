KUULA | Liigne lumi tekitab kahevõistluse MK-etapi eel peavalu. Talveilm Otepääl on muinasjuttude muinasjutt

Eesti Suusaliit korraldab käesoleval talvel kolme rahvusvahelist jõuproovi. Skandinaavia karikavõistlused murdmaasuusatamises on värskelt lõppenud, veebruaris võõrustatakse kahevõistluse maailma paremikku ja märtsis viiakse läbi Põhjamaade noorte meistrivõistlused murdmaasuusatamises, kahevõistluses ja suusahüpetes. Kõigi kolme ürituse puhul on võistluskeskuseks Tehvandi.

Räägime, mille nimel suuremaid rahvusvahelisi võistlusi korraldada tasub ja mis on need peamised motivaatorid, mis panevad kümneid ja sadu inimesi öötundide arvelt sihikindlalt panustama.

Lisaks kõigele on ilm talvisel ajal paganama ettearvamatu. Kas külma ikka tuleb, on lumega kõik hästi jne. Küsimusi jagub. Ka Eestis on juhtunud olukordi, kus võistlus jääbki erinevatel põhjustel pidamata. Küll on olnud marutuul, mis lennutanud rajapiirded hotelli katusele, küll on sula võtnud viimasegi lumekirme.