Henry Sildaru pääses neljanda tulemusega MK-etapi finaali, selja taha jäid X-Mängude võitjad ja maailmameistrid

Sildaru selja taga sai viienda koha ameeriklane Colby Stevenson, kes on kolmekordne X-Mängude võitja ning tal on ette näidata medal nii olümpiamängudelt kui ka maailmameistrivõistlustelt. Seitsmenda tulemuse sai aga kirja 2021. aasta pargisõidu maailmameister ning kolmekordne X-Mängude võitja Andri Ragettli.

Sildaru jaoks on see esimene kord jõuda MK-etapil punktikohale. Eelmisest hooajast oli tal Stubai MK-etapilt ette näidata 37. koht ja Laaxist 50. koht. Ühtlasi on käimasolev jõuproov Sildaru jaoks esimene pärast põlve ristatisideme vigastust.