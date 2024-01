Võidult võidule sammunud Halliku korvpallikool pääses Euroopa noorteliigas kindlalt finaalturniirile

Senises kaheksas mängus on Halliku korvpallikooli resultatiivseim olnud U18 koondislane Andries Kivimägi, kelle arvel on keskmiselt 18,4 punkti ja 3,6 vaheltlõiget. Karel Pärnpuu on toonud 16,9 punkti ning jaanuari alguses Eesti U16 koondises häid esitusi teinud tsenter Roman Avdejev on visanud 14 punkti, võtnud 11,3 lauapalli ja blokeerinud 1,7 viset.