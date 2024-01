Judoliit ei ole Ukraina küsimuses Budõliniga samal meelel

Keskerakonda kuuluv Budõlin jagas möödunud reedel kodupartei Lasnamäe osakonna Facebooki lehel postitust, kus hirmutas venelasi Venemaa linnade lihtrahva pommitamisega ning rääkis, et meie poliitikud toetavad maniakaalselt sõja jätkumist ja laienemist.

Keskerakonna peasekretär Anneli Ott sõnas toona Delfile, et pidas Budõliniga telefonivestluse ning too on kinnitanud, et soovis oma postitusega väljendada lootust, et sõda ei laiene ning lõppeb võimalikult kiiresti. „Arutlesime ka sõnastuse üle ning Dmitri sai aru, et seda võib mõista mitmeti ning niiviisi ei ole mõistlik end väljendada. Vabandame ebaõnnestunud postituse pärast ja eemaldasime selle sotsiaalmeediast.“

Judoliidu sõnul nende maailmavaade küll Budõlini omaga ei kattu, kuid samas ei peeta õigeks ka seda, et Budolinna judoklubi õpilased peaksid endise tippsportlase postituse pärast kannatama.

„On ilmne, et Dmitri Budõlini seisukohad erinevad Eesti Judoliidu seisukohtadest, kuid see ei anna alust temaga seotud klubi väljaarvamiseks liidust. Eesti Vabariigis on põhiseadusega tagatud igaühele õigus avaldada oma poliitilisi või muid veendumusi,“ selgitas judoliit.

„Eesti Judoliit on sõja algusest alates Ukrainat toetanud ning on selgelt igasuguse agressiooni vastu. Eesti Judoliit on jätkuvalt seisukohal, et Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemine rahvusvahelistel võistlustel, sh. EJU ja IJF egiidi all toimuvatel, peab olema keelatud ning toetab sellekohaseid pöördumisi ja avaldusi, mida teevad teiste riikide judoliidud eraldi või ühiselt,“ kinnitas judoliit, et Ukrainaga ollakse solidaarsed