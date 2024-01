Tänak rihib Monte Carlo etapil poodiumikohta, kuid Hyundai bossil sellega kiiret pole

„Monte Carlos hooaja alustamine on alati keeruline. Sel aastal sõidetakse vahelduseks taas Gapi piirkonnas, kus on eeldatavasti vahelduvad ja riukalikud tingimused. Teed on kindlasti jäisemad ja lumisemad kui eelmistel kordadel,“ rääkis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.