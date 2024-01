Eesti koondise poolkaitsja taasliitus Levadiaga

Pikalt Napoli noortesüsteemi kuulunud Liivak on lisaks Eestile (Levadia, Flora) ja Iirimaale (Sligo Rovers) mänginud veel Hispaanias (Alcobendas), Hollandis (Almere City) ja Bosnias (FK Sarajevo).

„Iirimaalt sain väärt kogemusi. Sealne jalgpall oli Briti stiilile kohaselt väga jõuline. Sain seda seal tunda, et jalgpall on meeste mäng,“ lausus Liivak Levadia kodulehel. „Hoidsin eelmisel aastal levadial silma peal ja toona mängiti väga atraktiivset jalgpalli. Minu ülesanne on võimalikult kiiresti sisse sulanduda ja anda omaltpoolt lisakäik.“