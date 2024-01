Türgi loovutas piljardi EM-i korraldusõiguse Eestile

Kui Euroopa karika etappi on Tallinn võõrustanud juba esmakordselt 2023. aastal ja ka tänavuse hooaja esimene etapp leiab aset just Tallinnas, siis Euroopa meistrivõistlusi ei ole Eestis ega Baltikumis kunagi varem peetud.

“Euroopa meistrivõistluste korraldamine nõuab ligikaudu kaks korda rohkem tööd ja on ligi kahekordse eelarvega võrreldes Euroopa karika etapiga, mis kestab neli päeva. Suur töö on ees kuid samas on äärmiselt heameel tõdeda, et Eestile selline võimalus Euroopa Piljardiliidu poolt anti“, ütles Eesti Piljardiliidu president Kristjan Kuusik pressiteate vahendusel.

„Kui algselt oli 2025. aasta EM-i korraldusõigus antud Türgile, siis läbirääkimiste tulemusena loovutati korraldusõigus Eestile ja Türgi nõustus korraldama EM-i järgneval ehk 2026. aastal. Kindlasti oli Euroopa Piljardiliidul üheks peamiseks põhjuseks veelkord võistluste toimumispaik arutlusele võtta just seetõttu, et Tallinn on 2025. aasta Euroopa spordipealinn“, lisas Kuusik.

Kalevi Spordihallis peetavatele tiitlivõistlustele oodatakse ligikaudu 200 Euroopa piljardisportlast. Lisaks treenerid, sportlaste lähedased ja korraldusmeeskond. Võistlused peetakse lisaks 8, 9, 10-palli formaatidele ka 14.1 formaadis ja meeskondlikus arvestuses. Kõiki formaate mängivad mehed, naised, ratastooli sportlased ja noored (U23 vanuseklass).

“On äärmiselt hea meel, et Eestisse on õnnestunud nii suur turniir tuua ja kindlasti on see kasuks kogu piljardispordile tervikuna. Ka Eesti sportlastele kes saavad Euroopa tippudega mängida. Minul isiklikult on võimalus kodupubliku toel oma medalite arvet kasvatada ja võistelda parimate Euroopa piljardisportlastega Tallinnas toimuval EM-il“, ütles Eesti piljardi esinumber, nii juunioride kui ka täiskasvanute arvestuses EM-ilt medaleid võitnud Denis Grabe.

Euroopa Piljardiliidu ametlik hooaeg saab alguse juba järgmisel kuul Tallinnas, kui Kalevi Spordihallis peetakse teistkordselt piljardi Euroopa karika etapp (15-18.02.2024).