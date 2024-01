Põlva Serviti alustas aastat võiduga Tapa üle

„Eks kerge teadmatus oli enne mängu, et mis seisus me oleme meeskonnaga. Mängudest on olnud pikk paus. Igati tähtis ja väärt mäng oli, et teada saada meeskonna nii-öelda seisukorrast,“ kommenteeris Rebane. „Rõhku panime kaitsele, lisaks on meil ka Anatolii Chezlov tagasi, kes annab meile lisakäigu. Ma arvan, et kõik on meil positiivselt meelestatud ja tahavad maksimumi võtta nädalavahetusest.“