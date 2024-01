Tänak: vahepeal on peenhäälestust tehtud, kuid üldpilt Hyundaist on üsna sama

Eestlane sõnas WRC koduleheküljele antud usutluses, et on rahul, kuidas Hyundai WRC meeskonda tänasel päeval juhitakse.

„Ettevõte on teinud palju tööd, et uus struktuur üles ehitada ja meistrivõistlustel konkurentsivõimeline olla. Juba eelmisel aastal nägime päris suuri samme uue meeskonnajuhi ja tehnilise direktori [palkamise] ning veel muuga, nii et kavatsus on selgelt olemas,“ kiitis Tänak Hyundai tiimi.

„Auto ei erine [2022. aasta lõpust] palju – see on paljudes aspektides üsna sarnane. Vahepeal on peenhäälestust tehtud. Tunne oli algusest peale päris hea – aga kuna tegime ainult ühe (testi)päeva, pole me veel kuigi palju näinud. Peame tagasiside saamiseks paar rallit ära sõitma,“ sõnas eestlane Hyundai masina kohta.

Tänaku selge eesmärk on maailmameistritiitel. „On alles hooaja algus, nii et kõik on saavutatav. Eesmärk on võita kõik, mis võimalik. Kuidas see õnnestuma hakkab? Seda näitab hooaeg – tuleb pikk aasta. Meil on siin lõpetamata asju, võitleme selle nimel,“ lisas Tänak.

Autoralli uus hooaeg algab järgmisel neljapäeval Monte Carlo etapiga.