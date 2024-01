Ralliekspert: MM-tiitli eest hakkavad heitlema Tänak ja Neuville

„Tänavune MM võib olla puhtalt Hyundai sõitjate omavaheline kemplus. Nii et Ott Tänak ja Thierry Neuville - minu meelest on nad hetkel kõige tugevamad, kuna Kalle täisprogrammi ei sõida,“ sõnas Hietavala.

„Evansil on nüüd elu võimalus. Praegu algab hooaeg, mil tal tuleks see meistritiitel võtta,“ rõhutab Heinonen. „Eelmisel hooajal sai Evans autoga selgelt rohkem sõbraks ja hakkasid ka tulemused tulema - kolm rallivõitu, mis on sama palju kui Kallel. Mul on Evansi suhtes päris suured ootused, aga hoopis teine küsimus on, kuidas waleslase pea [pingele] vastu peab.“