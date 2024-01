Kalev/Snabb palkas sel hooajal juba kaheksanda leegionäri

Paf liigas esimesed kaks mängu võitnud Kalev/Snabb on nüüdseks kaotanud 16 matši järjest, mistap on nad Eesti-Läti ühises sarjas viimasel kohal. Korralik virvarr on meeskonnas toimunud ka leegionäridega. Hooaega klubis alustanud Kelvin Robinson piirdus põlvevigastuse tõttu vaid kahe mänguga, hooaja käigus liitunud Aaron Jones sai Kalevi särgis kirja ühe, Lorenzo Ferrell kolm ning Tyler Gaskins kümme kohtumist.