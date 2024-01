Tammeka põhimängija tõmbas 24-aastaselt karjäärile joone alla

Sel talvel alustas Uljanov hooajaks ettevalmistus Nõmme Kalju ridades, et sel kalendriaastal teda siiski murul ei näe. „Pean kurbusega teatama, et olen raske südamega teinud otsuse ja lõpetan oma profikarjääri,“ kirjutas Uljanov sotsiaalmeedias.

„Eelmise aasta teises pooles tekkis põlves probleem, mis vajas kirurgilist sekkumist. Hooaja ettevalmistusel Kaljuga sain aru, et valu põlves pole kuhugi kadunud ning ma ei saanud anda endast trennides 100% ning ma ei nautinud seda. Spetsialistidega suheldes sain aru, et suure tõenäosusega valu ei kao ning võib süveneda. Tahan tänada oma kõiki meeskonnakaaslasi, treenereid ja toetajaid. On olnud lahe sõit! Jalgpall ei kao minu südamest kuhugi ning kindlasti kohtume staadionil,“ lisas ta.