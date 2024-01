Eesti lippu kannab noorte taliolümpia avatseremoonial freestyle-suusataja

2023. aastal Euroopa noorte olümpiafestivalil Big Airis 7. koha saanud Revjagini jaoks on lipukandmine suur au. „Sain sellest teada vahetult enne Helsingi-Seoul lennule astumist ning see tegi mu tuju rõõmsaks. Mul on väga hea meel lippu kanda,“ ütles 17-aastane Revjagin.

Team Estonia delegatsioonijuht Merle Kaljurand selgitas, et Revjagini lipukandjaks määramine on kummardus meie freestyle-suusatajatele.

Eesti koondis on 24-liikmeline ning võisteldakse üheksal spordialal. Juba laupäeval on võistlustules kaheksa koondislast. Lumelaudur Mai Brit Teder on stardis lumelauakrossis, suusahüppaja Kaimar Vagul normaalmäel. Laskesuusatajatel (Anlourdees Veerpalu, Kätrin Kärsna, Laureen Simberg, Daniel Varikov, Frederik Marten Välbe, Oskar Orupõld) on kavas tavadistants.