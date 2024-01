Suri Norra vanima kergejõustikurekordi omanik

Hjeltnesi vend Nils Hjeltnes kinnitas Norra rahvusringhäälingule NRK, et tema vend suri ööl vastu kolmapäeva.

Norralase pikim heide sündis 1985. aastal San Josés, kui ketas lendas 69.62-ni. See on siiani ka Norra rekord, mis on ühtlasi riigi vanim kergejõustikurekord.