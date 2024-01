Kalev/Cramo mänedžeri Ramo Kase sõnul on kaks viimasena nimetatut tõenäoliselt järgmises kohtumises taas mängukõlbulikud. „Mõlemal on säärererebend, Hermetilt tõsisem ja Suarezil väiksem. Arstide sõnul kestab Hermeti mängupaus kolm ja Suarezil kaks nädalat, mistõttu on nad loodetavasti meie järgmiseks mänguks tagasi,“ rääkis Kask.