Kasper Suuroru vigastus ei tundu kuigi tõsine

TalTechi peatreeneri Alar Varrak on siiski lootusrikas, et Suurorg naaseb peagi treeningutele. „Ma täna ei oska veel muidugi täpset prognoosi öelda, aga võimalik, et ta on juba nädala pärast väljakul tagasi. Vähemalt nii me loodame,“ rääkis Varrak, et midagi tõsist ilmselt tagamängijaga ei juhtunud.