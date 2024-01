Inglismaa jalgpallitäht läks naistevihkajast treeneri eest pakku. „Olen terve nädala meeletult kartnud“

„Olen terve nädala meeletult kartnud. Ma ei väljunud kodust kuni reedeni ja viibin nüüd välismaal. On oluline märkida, et vaimne vägivald mõjutab otseselt turvatunnet,“ selgitas Aluko Instagrami postitatud videos, et plaanib asja kohtusse anda.

„Mul on olnud selline tunne, et minuga juhtub midagi halba. Ma ei soovi kellegi haletsust, vaid tahan, et inimesed mõistaks, milline on vihakõne, rassismi ja seksismi mõju. Naistevihkamine mõjutab kõiki jalgpalli või selle kajastamisega seotud naisi,“ lisas ta.