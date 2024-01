Eesti käsipalliklubi jätkab Soomes ajaloolist teekonda

Eestlannade laupäevane vastane Helsingi Dicken hoiab hetkel Soome liigas kolmandat kohta. Küll aga tundub soomlannade vorm olevat tõusuteel, kuna viimased neli kohtumist on võidetud. Balti mere liigas on nende arvel kolm võitu ja vaid korra kaotati kodusele konkurendile GRIFK-ile.

„Tahame mängida kõrge tempoga kohtumise, kus saame palju lihtsaid väravaid kiirrünnakutest. Oleme viimasel ajal palju keskendunud kaitsele ning tehniliste vigade minimeerimisele ja üritame need nüüd mängus täide viia. Meie eesmärk on loomulikult võita, kuid samas on alati põnev mängida uute vastaste vastu ning loodetavasti suudame ka publikule põnevat ja ilusat käsipalli pakkuda,“ sõnas Dickeni eest neljas kohtumises 15 väravat skoorinud Matilda Peitsaro. Kusjuures koduliigas on naine tabanud märgatavalt rohkem: 59 korda kümnes mängus.