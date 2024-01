TÄNA DELFI TV-s | Viimsi kohtub Käärikul Tartu Ülikooli ja tuttava leegionäriga

Tartu Ülikooli abitreeneri Olari Naritsa sõnul tahetakse mängust võtta maksimum. „Viimsi on noor ja hingega mängiv võistkond. Nad ei anna alla ega vaata tablood ja saavad enamikele mängudele minna mõttega, et kaotada pole midagi. See on toonud neile mõned head võidud tugevate võistkondade üle. Tahame loomulikult kohe algusest peale neile luu kurku lüüa ja vahe sisse teha, et neil ei tekiks võidumõtteid,“ lausus Narits enne kohtumist.