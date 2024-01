Pärast pikki aastaid Florast lahkunud Joel Indermitte: poolunetuid öid oli päris palju

31-aastasel Indermittel on juba praeguseks treenerina kamaluga kogemusi Eesti tipptasemel ja eurosarjades. 2016. aastal sai 23-aastasest tallinlasest Flora U21 võistkonna peatreener. 2018. aastal tõusis ta esindusmeeskonna abitreeneriks. Jürgen Henni abilisena võitis Indermitte Flora ridades neli Eesti meistritiitlit ning koges lähedalt ka euroedu, kui 2021. aastal mängiti Konverentsiliiga põhiturniiril.

Indermitte lahkumine klubist oli pikalt avalik saladus, aga ametlikuks sai see alles sel esmaspäeval. „Ma arvan, et see pole veel mulle kohale jõudnud,“ rääkis Indermitte Eesti Päevalehele.