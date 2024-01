M-Spordi tiimijuht lükkas meedias kõlanud väited ümber

Millener on samuti selliseid kõlakaid kuulnud, kuid lükkab need ümber.

„Me alles arendame autot ja meil on arengukava,“ ütles Millener Motorsportile. „Iga meeskond saab teha vaid piiratud koguses arendustegevusi, kuid meie plaan on teha nii palju kui lubatud.“

„Olen lugenud palju asju selle kohta, et me ei arenda ega testi, mis pole tõsi. Tõenäoliselt testivad meie sõitjad kõige rohkem, sest neil mõlemal on kaks (testi)päeva enne Monte Carlot,“ ütles Millener.

„Teeme kõik endast oleneva. Töötame uue tagatiiva kallal, mida inimesed on näinud ja mis tuleb välja mõne ralli pärast, nii et me jätkame tegevust. Teistega on raske võistelda, aga ma ei kasuta seda vabandusena, sest võitsime siiski eelmisel aastal kaks rallit, nii et auto on võitmiseks piisavalt hea,“ lisas tiimijuht optimistlikult.