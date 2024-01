TÄNA DELFI TV-s | Keila korvpallimeeskond madistab üliolulises euromängus Poola klubiga

„Zielona Gora on vägeva ajalooga klubi ning eestlastele tuntud peamiselt mõne aasta taguse Kalev/Cramo vastasena VTB Ühisliigast. Täna pole nad ilmselt oma hiigelaegade tasemel, kuid meie jaoks on tegemist väga tugeva vastasega,“ rääkis mängu eel Keila peatreener Peep Pahv. „Viimastel nädalatel on nad teinud koosseisus mitmeid muudatusi, uus keskmängija liitus nendega alles eile. Meie jaoks on oluline kaitses kokkulepitud asjadest kinni pidamine ja rünnakul oma eeliste kasutamine.“