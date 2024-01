Saksamaa tippklubi esimees suri une pealt

Saksamaa 2. Bundesligas mängiva Berliini Hertha esimees jäi esmaspäeva õhtul magama ja ei ärganud enam kunagi. Mehe surma põhjuseks on südamerabandus.

Berliini jalgpalliklubi postitas sotsiaalmeediasse liigutava järelehüüde. „Saime teisipäeval kohutava uudise, et klubi esimees Kay Bernstein lahkus ootamatult siitilmast. Kõik klubiga seotud inimesed on suures šokis. Hertha perekond on suures leinas ja avaldab hukkunu lähedastele kaastunnet,“ kirjutas Saksamaa klubi.