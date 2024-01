Eesti võrkpallinaiskonna peatreener pani ameti maha

„Meil oli eelmise aasta lõpus mitu vestlust. Kuna tal läks koduklubiga (Orefice on ka Prantsusmaa naiste klubi Levallois Paris Saint Cloud peatreener - G.L.) graafik väga tihedaks, siis palus ta selle aasta alguses kaks nädalat pikendust, et saata meile oma kahe aasta visioon. Meie sõlmitud 2+2 lepingust sai esimene pool eelmise aastaga läbi. Andsime talle visiooni esitamiseks aega selle nädala lõpuni, misjärel saame otsuse ära teha,“ lausus Pevkur.

Ühtegi teist kandidaati võrkpallinaiskonna juhendaja kohale aga Pevkuri sõnul toona polnud. „Andsime talle ka sisendi, et meil on kalender muutunud. Peame sel aastal mängima Kuldliigat ja EM-valiksarja esimese poole ning järgmisel kevadel valiksarja teise poole - see muudab kogu ettevalmistust. Sellest tulenevalt pole meil enam ruumi eksperimenteerimiseks või testimiseks. Peame kohe alustama võistkonnaga, kellega ka EM-valiksarja mängima lähme, mis tähendab, et mängijate valik jääb väiksemaks ja see arvatavasti muudab natuke ka taustameeskonna suurust. Ootame omalt poolt, mis ta välja pakub - kellega ta tahab seda teha. Seega pole meie jaoks küsimus ainult Orefices, vaid kogu tema taustameeskonnas,“ lisas Pevkur.