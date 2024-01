Kas Võru suudab Lõuna-Eesti derbis viimaks Tartust jagu saada? „Tahaks neil ükskord selja prügiseks teha“

Liigatabelis on Võru ja Tartu lähikonkurendid. Liidermeeskond Selver/TalTechil on koos 42 punkti, teisel kohal paikneval Tartu Bigbankil on mäng vähem peetud ja 33 punkti. Kolmas on Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme 20 punktiga, neljas 18 punktiga Võru Barrus Võrkpalliklubi, viies 16 punkti kogunud Pärnu Võrkpalliklubi, kuues, 15 punktiga Gargždai Amber Volley, seitsmes 12 punktiga RTU/Robežsardze/Jurmala ja kaheksas 6 silmaga Jekabpilsi Luši.

Võru ja Tartu on Cronimet liigas kohtunud kahel korral – novembri alguses toimunud mängus jäi 3:0 peale Tartu meeskond ja detsembris tulemusega 3:1 samuti Tartu.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg ütles, et senised omavahelised mängud on neile positiivselt kulgenud mitmel põhjusel. „Oleme kontrolli alla saanud Võru diagonaalründaja Renato [Oliveira]. Ja üldises plaanis samuti ise korralikud partiid teinud ning Võru on mänginud alla oma võimete. Selleks kohtumiseks me eriliselt ei valmistu, see on üks põhiturniiri reamäng, samas on sel omajagu kaalu ja tahaksime jälitajate ees oma edumaad säilitada,“ rääkis Rikberg.

„Kuigi Daugavpils on toonud mitu uut mängijat, siis jaanuari algus näitas, et nad on ikkagi kehvemad ja oma peamiseks jälitajaks pean siiski Võrut. Ka tundub, et väike puhkus on Võrule pigem hästi mõjunud. Meie oleme rahulikus töömeeleolus, kuuiku trenne pole jaanuaris saanud teha, sest mitu noort oli eemal U20 koondisega ja noortevõistluste tõttu see olukord jaanuaris ka jätkub. Lisaks on meid mõningad haigused kimbutanud. Aga algne plaan oligi jaanuaris keskenduda tehnikatrennidele ja jõusaalile,“ lisas juhendaja.