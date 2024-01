VIDEO | Briti tennisetäht hakkas Austraalia lahtiste maratonmatši järel oksendama

„See on tõesti veider, sest tavaliselt ma ei oksenda mitte kunagi. Ilmselgelt oli see füüsiliselt väga raske matš, kuigi viiesetilise mängu kohta pigem lühike,“ rääkis Draper pärast 3 tundi ja 20 minutit kestnud kohtumist.

Olen endiselt noor mängija, nii et slämmidega kaasneva pingega kohanemine on minu jaoks keeruline ja võtab veel aega. Arvan, et pigem tekitaski väsimust just psühholoogiline stress, sest füüsiliselt tundsin end viiendas setis paremini kui esimeses,“ lisas ta.