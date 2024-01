Hyundai rallitiim tuli lagedale üllatava peaeesmärgiga

Kui üldjuhul prioritiseerivad meeskonnad kontruktorite MM-tiitlit, siis Hyundai suurimaks sooviks on aga see, et mõni nende sõitja maailmameistriks kroonitaks.

„Oma 11. WRC-hooajal on Hyundai Motorsport valmis, et hakata 2024. aastal sõitjate MM-tiitlit jahtima. Tänu suurenenud meeskonnale ja auto uuendustele üritame tuleval hooajal teenida rohkem võite ja punkte,“ seisis Hyundai pressiteates.

„Hübriidi ajastul on Hyundai võitnud kahe aasta jooksul seitse etappi ja jõudnud 13 korda poodiumile, kuid tiitlini pole veel küündinud. Ometi näeb tiim, et 2024. aastal on esimese sõitjate tiitli võitmiseks suurepärane võimalus,“ sedastas Hyundai, kes 2019. ja 2020. aastal võitis meeskondliku tiitli.

Tiimipealik Cyril Abitebouli sõnul peab kauaoodatud triumfi eest hoolitsema kas Ott Tänak või Thierry Neuville. „Otil jäid siin asjad poolikuks ja kui temaga rääkisime, siis mõistsime, et mõlemad osapooled soovivad need lõpule viia. Koos Thierry'ga on meil seega kaks sõitjat, kes võivad tiitlini jõuda,“ rääkis Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul.

Ning abikäe lubas ulatada ka Andreas Mikkelsen, kes jagab kolmandat autot koos Esapekka Lappi ja Dani Sordoga.

„Selge on see, et meie peamine ülesanne on Ott ja Thierry maailmameistriks aidata. Rallidel hästi esinedes võtame nende rivaalidelt punkte ära ja selleks me siin oleme,“ tõdes Mikkelsen.

2024. aasta autoralli MM-hooaeg saab lähte 25. jaanuaril Monte Carlo etapiga.