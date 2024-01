EOK premeerib EMil hõbemedali võitnud Selevkot viiekohalise summaga

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa on Eesti uisutajate edu üle uhke – alles nädalapäevad tagasi võitis kiiruisutaja Marten Liiv Euroopa meistrivõistlustel samuti hõbemedali.

„Uisutajate aasta on alanud ülimalt edukalt. Aleksandr näitas, et tal on väga tugev närvikava ning suutis pärast lühikava oma medalikohta hoida. Palju õnne, Aleksandr ja treener Irina, kes on Aleksandri selja taga olnud ka kõige keerulisematel aegadel. Teie koostöö vili tõi meile ajaloolise medali. Aitäh!“ lausus Sõõrumaa pressiteate vahendusel.